長年の夢だったマイホームを手に入れた主人公・まりは、新しい生活を心から楽しんでいました。しかし、その地域でできた新しいママ友・えりこに対する小さな違和感から、恐ろしいトラブルに発展してしまいます。『フレネミーママ友』第4話をごらんください。 マイホームに引っ越してしばらくしてから、家の前にゴミが放置される事象に悩まされ始めたまり。意を決して防犯カメラを設置したところ、ゴミを荒らし