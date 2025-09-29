女優の榮倉奈々（37）が29日までに自身のインスタグラムを更新。女優の飯豊まりえ（27）との2ショットを披露した。ストーリーに黒のトップス姿の飯豊と、えんじのトップス姿の自身が顔を寄せ合うショットをアップ。「まりえちゃん」とハートマークと共に添えた。2人はそれぞれイタリア・ミラノファッションウイークを訪れたことをインスタグラムで明かしており、飯豊もインスタグラムのストーリーに榮倉の投稿を引用し「な