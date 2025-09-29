俳優の賀来賢人（36）が、子どもに顔をもみくちゃにされる姿を公開。「お父ちゃん愛されてるね」「良いパパだ賢人くん」など反響が寄せられている。【映像】海で榮倉奈々とはしゃぐ動画2016年8月に、俳優の榮倉奈々（37）と結婚した賀来。8歳と4歳の子どもを育てている。これまで、お互いのInstagramで、プライベートについて発信していて、夫婦で、海ではしゃいでいる動画を同じ日に投稿するなど仲睦まじい様子を見せてきた