カップルに喧嘩はつきもの。しかし、仲直りの仕方次第では二人の距離が逆に縮まることもありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「彼氏をキュンとさせる『仲直りをお願いするセリフ』」をご紹介します。【１】「嫌いになろうと思ったけど、無理」と泣き顔を見せる「本気の泣き顔だったので、こいつは一生俺が守ると誓った」（20代男性）というように、大喧嘩をしても好きな気持ちに変わりは