バナナは、手軽に食べられるかつ栄養満点な素晴らしいフルーツの1つです。朝食やおやつにぴったりですよね！ でも実は、ある“定番の組み合わせ”で食べると、かえって腸や体に良くない影響を及ぼす可能性があるんです。今回は、意外と知られていないバナナと相性があまり良くない食材について、科学的な根拠を交えながら詳しく解説します。正直、食材の相性については、そこまで神経質になる必要はないと思っているのですが……。