補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク」が、2025年10月1日(水)～10月7日(火)の期間限定でジェイアール名古屋タカシマヤに登場します。売り場を拡大し、新作ブラを先行販売♡さらに10月4日(土)には、代表取締役社長・平久保晃世氏によるトークショーも開催。美胸を叶える秘訣を直接学べる貴重な機会です。この秋、下着選びに新しい出会いを見つけてみませんか？ 新作ブラが先行発売