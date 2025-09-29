28日、女性2人に暴行を加えたりケガをさせたりしたとして、64歳の男が逮捕されました。 暴行と傷害の疑いで逮捕されたのは、米沢市直江石堤の無職の男（64）です。 警察によりますと男は、28日の午前8時ごろ、米沢市直江石堤にある老人ホームで、93歳の女性の後頭部を杖で1回殴り転倒させる暴行を加えたものです。 女性が転倒した際、そばにいた別の94歳の女性も転び、その女性は腰の骨を折る大ケガをしました。 通報を