＜ライダーカップ最終日◇28日◇ベスページ・ブラックC（ニューヨーク州）◇7352ヤード・パー70＞米国選抜と欧州選抜の対抗戦が終了した。最終日はシングルス12マッチが行われ、米国チームが6勝1敗5分と圧倒したが、欧州チーム15pt、米国13ptで欧州がライダーカップを制した。【写真】夫人たちの自撮りが美しすぎる勝ち＝1pt、引き分け＝0.5pt、負け＝0ptのポイント方式で、2日目終了時点で欧州は11.5ptを獲得し、4.5ptだった米