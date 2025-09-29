28日午後、佐渡市石名の山中で神奈川県川崎市の男性（80代）の行方がわからなくなり、警察などが捜索しています。男性はひとりで写真撮影のため訪れていて、石名にある天然杉近くの男性にとっての撮影スポット周辺で転倒し動けなくなりました。男性は携帯電話のメッセージアプリ機能を使って友人に連絡、友人が消防に通報しました。その後男性とは連絡がとれていません。警察が捜索したところ、天然杉近くの駐車場で男性の自