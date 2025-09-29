「マリナーズ１−６ドジャース」（２８日、シアトル）ドジャースの大谷翔平投手が公式戦最終戦に「１番・指名打者」で出場し、４点リードの七回の打席で５５号を放った。昨季、自身が樹立した自己＆球団最多記録を更新。現役最後の公式戦マウンドに立ったクレイトン・カーショー投手の１１勝目を後押しし、敵地に集結したドジャースファンからはＭＶＰコールが起こった。この日は初回に右翼右への二塁打、三回は右前打を放ち