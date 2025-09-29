マイナビ出版は9月29日、Apple専門誌『Mac Fan』2025年11月号を発売した。第1特集「iPhone 17シリーズ/Air パーフェクトガイド」、第2特集「今すぐ体験！ 新OS“26”の世界」、第3特集「これだけやっとけ！ iPhone モバイルセキュリティ」などがラインナップされており、特別冊子「iPhone 17/Air 使いこなしブック」の付録がつく。Mac Fan 2025年11月号表紙。表紙は堀未央奈さんiPhoneの最新シリーズとなる「iPhone Air」「iPhone