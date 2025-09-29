阪神は29日、原口文仁内野手（33）が、今季限りで現役を引退すると発表した。近日中に会見を行う。原口は19年に大腸がんを克服して復帰を果たし、以降は代打の切り札として23年のリーグ優勝、日本一に貢献。だが、16年目の今季は出場15試合で1安打にとどまっていた。