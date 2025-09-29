米共和党のジョンソン下院議長＝16日、ワシントン（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】米共和党のジョンソン下院議長は28日、FOXニュースのインタビューで、野党民主党がつなぎ予算の成立に非協力的だとして、政府閉鎖の危機に陥っているのは民主党の責任だと主張した。トランプ大統領と与野党幹部が臨む29日の会談では、民主党側に「政治的な駆け引きをやめるよう伝える」と述べてけん制した。ジョンソン氏は、民主党幹部が