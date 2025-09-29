アメリカ・ミシガン州で28日、男が車で教会に突入して銃を乱射する事件があり、少なくとも2人が死亡、8人がケガをしました。地元警察によりますと、アメリカ・ミシガン州で28日、末日聖徒イエス・キリスト教会、いわゆるモルモン教の教会に男が車で突入し、日曜礼拝に参加していた人々に向かってライフル銃を発砲しました。これまでに少なくとも2人が死亡、8人がケガをしていて、容疑者の40歳の男も現場にかけつけた警察官によって