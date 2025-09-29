フジテレビ佐々木恭子アナウンサー（52）が29日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）の生放送に、新レギュラーのキャスターとして初登場した。メインキャスターの谷原章介、月曜金曜スペシャルキャスターのカズレーザーと3人キャスター態勢で扱う最初の話題は自民党総裁選の小泉進次郎農相陣営による「ステマ問題」。「ステマ問題」については、小泉氏は「行き過ぎた内容があった」などと謝罪はした