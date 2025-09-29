きょう東証プライム市場に再上場したソニーフィナンシャルグループは、１５０．０円カイ気配でスタートした。 同社は、ソニーグループの金融持ち株会社で、ソニー生命保険、ソニー損害保険及びソニー銀行を中心に構成されている。０７年１０月から当時の東証１部市場に上場していたが、ソニーの完全子会社化に伴い２０年８月に上場を廃止。今回、パーシャル・