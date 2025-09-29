「白内障手術を受けると、視力が改善するだけでなく、認知機能にも良い影響がある」という研究結果が注目を集めています。視覚の回復が脳の働きに影響を与えるということなのでしょうか？ そこで白内障手術と認知機能について調べた研究結果について、川口前川眼科クリニック蕨院の林 雄介先生に解説してもらいました。 監修医師：林 雄介（川口前川眼科クリニック蕨院） 順天堂大学医学部卒業後、順天堂大学医学部眼科学講