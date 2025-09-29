はしかは幼少期に誰でもかかる病気というイメージがありますが、1,000人に1人の割合で亡くなるといわれている注意すべき病気でもあります。 大人でも感染する可能性があり、子どもだけが感染する病気ではありません。 また、感染力が非常に強い感染症であることも、はしかの注意点です。 合併症のリスクが決して少なくはないはしかを正しく恐れるには、まずはどんな病気なのか知ることが大切です。 はしかの特徴や症状、