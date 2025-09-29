スマートフォン向けアクションRPG「モンスターストライク」が今年10月で12周年を迎える。運営する株式会社MIXIは9月29日に、記念企画の一環として新テレビCM「周年って」篇を10月1日から全国で放送すると発表した。出演するのは独自の芸風で知られるお笑い芸人・永野さん。CM内で「モンストくだらねぇ」と断言するという驚きの展開で、視聴者に強烈なインパクトを残す内容となっている。【その他の画像・さらに詳しい元の記事