29日8時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比25ポイント高の2万8365ポイントで寄り付いた。前週末のJPX日経インデックス400の現物終値2万8606.89ポイントに対しては241.89ポイント安。 株探ニュース