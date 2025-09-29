29日の外国為替市場のドル円相場は午前9時時点で1ドル＝149円41銭前後と、前週末午後5時時点に比べ43銭のドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝174円89銭前後と2銭のユーロ安・円高と横ばい圏で推移している。 株探ニュース