元NMB48でモデルの上西怜（24）が28日までに、自身のインスタグラムとストーリーズを更新。「S Cawaii!発売中」と記し、雑誌の撮影カットを投稿した。「秋服アイテム可愛いくて大好き」とつづり、花柄のワンピースにソックス姿や、オフホワイトのニットと茶色のショートパンツ、黒のトップスにダークグリーンのジャケットなど、さまざまなコーディネートを披露。ゾウやウサギなどのぬいぐるみもアイテムとしたファッションとなった