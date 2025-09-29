歌手でタレントの荒木由美子（65）が、28日までに自身のインスタグラムを更新。若き日のヅラ姿をアップした。1984年（昭59）に出演したTBS系時代劇「水戸黄門」の娘役姿に「何十年前でしょう。『水戸黄門』が放送されたようです。里見浩太朗さんにとても優しくしていただきました。ロケで移動する時も里見さんの車にご一緒させていただき、沢山のお話しそして歌も聴かせてもらいました。あの頃今の様に写真がすぐ撮れればよかった