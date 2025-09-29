元NMB48でモデルの上西怜（24）が28日までに、自身のインスタグラムを更新。「サッカー初観戦」の様子を投稿した。「花梨ちゃんが誘ってくれて＃ガンバ大阪さんの試合に行ってきました」とつづり、NMB48の小嶋花梨（26）と一緒にパナソニックスタジアム吹田を訪れたことを明かした。J1G大阪の公式キャラクター「モフレム」とも笑顔で“ツーショット”。「めっちゃ楽しかったーーー！会場の一体感凄かった」とメガネ姿も披露し、心