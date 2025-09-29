モーニング娘。の元メンバーでタレントの後藤真希（40）が28日までにインスタグラムを更新。誕生日にライブを行ったことを報告した。23日に誕生日を迎えた後藤は「大阪LIVE、遊びに来て頂いた皆様ありがとうございましたこの日は私の誕生日でもあって貴重な1日になりました」と大阪でのライブを報告し、当日の様子を写真で投稿。美脚の際立つショートパンツ姿や、カジュアルなTシャツ姿を披露している。続けて「ょ、ょ、ょ、40歳