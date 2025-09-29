ÂåÉ½ºî¡Ö¥¸¥¼¥ë¡¦¥¢¥é¥ó¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÌ¡²è²È¤Î³Þ°æ¥¹¥¤¤µ¤ó¤¬12Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤¬28Æü¡¢³Þ°æ¤µ¤ó¤ÎX¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ç¡¢¿ÆÂ²Ì¾µÁ¤ÎÊ¸½ñ¤ÇÊó¹ð¤µ¤ì¤¿¡£X¤Ç¤Ï¡Ö³Þ°æ¥¹¥¤¤Ï9·î12Æü¤Ë±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤´Êó¹ð¤¬ÃÙ¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤³¤È¡¢¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£Áòµ·¤Ï¶á¤·¤¤¼Ô¤Ë¤Æ¼¹¤ê¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡ÖÀ¸Á°¡¢³Þ°æ¥¹¥¤¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¡¢´Ø·¸¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ø¿´¤è¤ê´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¿ÆÂ²Ì¾µÁ¤Çµ­¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¥¸¥¼¥ë¡¦¥¢¥é¥ó