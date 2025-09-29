漫才コンビ「さや香」の新山（33）が29日までにYouTubeを更新。後輩芸人、豪快キャプテンの山下ギャンブルゴリラ（37）のために舞台衣装のスーツをプレゼントしたことを報告した。「たまたま僕の誕生日に、冗談で新山さんに『スーツつくってください』とお願いしたんです」と山下。すると新山は快諾して「ほな、明日行こか」。2人で大阪市内のオーダースーツの店に出向くことになった。店では、スーツの色や素材などをあれこれ相談