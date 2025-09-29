筆者のママ友R子さんから聞いたお話。中学生の息子が参観日だと言うのに、堂々と授業中に居眠り。恥ずかしさのあまり「帰ったら叱り飛ばしてやろう」と思っていたR子さんでしたが、その様子を見ていたママ友に「受診」を勧められたそう。 授業中に寝る息子 深夜までゲームやスマホをするせいで、寝不足になっていることが原因だと思っていた息子の居眠り。専門家から「問題があるのでは」と言ってもらえたことで、