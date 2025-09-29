自己新、チーム新の55号を日本語交じりで祝福米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は28日（日本時間29日）、敵地マリナーズ戦に「1番・DH」で先発出場。レギュラーシーズン今季最終戦で、キャリアハイとなる55号ホームランを放った。自身が持つドジャースの球団記録を更新する一発のわずか3分後、大リーグ公式がXに公開した日本語交じりの“粋な祝福”が話題となっている。シーズン最終戦で、また一つ記録を更新した。大谷は7