秋ならではの味わいが楽しめる【ミスタードーナツ】の「期間限定商品」を要チェック。今年も“さつまいもド”シリーズがラインナップしていて、プチ贅沢な仕上がりがご褒美にもぴったりです。今回はそんなお芋系ドーナツに、おまけのくりドも加えた、イチオシのドーナツをご紹介。期間中にぜひお見逃しなく。 フィリングを乗せた「さつまいもド しっとりスイートポテト」 @nyancoromo