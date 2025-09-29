29日午前1時半すぎ、栃木県栃木市の東北自動車道下り線で大型トラック1台と普通乗用車2台が絡む事故があり、乗用車の男性運転手1人が死亡しました。また夫婦2人がケガをし病院に搬送されています。この事故の影響で、東北道下り線の一部区間が通行止めになっています。警察によりますと、29日午前1時半ごろ、栃木市の東北自動車道・下りの栃木インターチェンジ付近で「車2台が横転している」と110番通報がありました。現場は栃木イ