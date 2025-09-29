◇ナ・リーグメッツ0―4マーリンズ（2025年9月28日マイアミ）メッツは28日（日本時間29日）、レギュラーシーズン最終戦となった敵地でのマーリンズ戦に完敗。惜しくもワイルドカード進出を逃し、シーズンが終了した。メッツはレッズとワイルドカード最後の座を巡る激しい争いを展開。両チームとも83勝78敗の同率でレギュラーシーズン最終戦を迎えた。今季の対戦成績でレッズに2勝4敗と負け越しているため、ポストシーズ