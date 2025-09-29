◇ナ・リーグパドレス12―4ダイヤモンドバックス（2025年9月28日サンディエゴ）パドレスのマイク・シルト監督（57）が26日（日本時間27日）、ダイヤモンドバックス戦前に取材に応じ、30日（同10月1日）からカブスと戦うワイルドカードシリーズ（WCS）の初戦を、先発してはチーム最多となる13勝をマークしたニック・ピベッタ投手（32）に託すことを明言した。シーズン最終戦を終え、敵地へと乗り込むパドレス。指揮官はWC