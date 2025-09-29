DeNAの三浦大輔監督プロ野球DeNAの三浦大輔監督（51）が今季限りで退任することが29日、関係者への取材で分かった。就任5年目の今季は、2試合を残して2位が確定。2年連続の日本シリーズ制覇の可能性は残されているが、阪神に独走を許してリーグ優勝を逃した責任を取って辞任を申し入れ、球団側が了承したという。後任は未定。球団OBの三浦監督は2021年に2軍監督から昇格。就任1年目は6位に終わったが、翌年からはいずれもAクラ