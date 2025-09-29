コスプレーヤーえなこ（31）が28日までにインスタグラムを更新。「七つの大罪:Origin」エリザベスにふんした姿を披露した。えなこは「『東京ゲームショウ2025』ありがとうございました!」と東京ゲームショウ出演を報告した。さらに「『七つの大罪:Origin』ステージにて、エリザベスのコスプレで出演していました10年前にもプライベートでコスプレしていたエリザベスをTGSでお仕事でコスプレする日が来るとは…」と自身のコスプレ