ヨコハマ グランド インターコンチネンタル ホテルは、「シャインマスカットと巨峰のアフタヌーンティー」を9月16日から11月30日まで提供する。スイーツは、シャインマスカットを使ったグリーンのタルト、ムース、ロールケーキや、巨峰をまるごとのせたゼリー、巨峰で作ったレーズンサンド、中に巨峰のゼリーが入ったモンブランなどで、パフェはパンナコッタ・レモンのゼリー・シャンティなどを重ね、マスカットを花のように飾った