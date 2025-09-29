日本代表MF鎌田大地が所属するクリスタル・パレスが好調だ。プレミアリーグでは開幕6試合で3勝3分の3位につけており、UEFAカンファレンスリーグを含めて、まだ一度も負けていない。27日のプレミアリーグ第6節では昨季王者のリヴァプールを2-1で撃破。パレス公式サイトによれば、後半アディショナルタイムまでプレーした鎌田は試合後にこう話していたそう。「今日の僕らは最高のパフォーマンスを見せたし、勝利にふさわしかった。特