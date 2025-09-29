命を守るための76の知識をまとめた書籍『いのちをまもる図鑑』（ダイヤモンド社）が話題になっている。イラスト満載で子どもにもわかりやすく、クマに遭遇したときの対処法から、ノドに食べ物が詰まったときの応急処置まで、あらゆる危険から身を守る方法が網羅されている。テレビで紹介されたことで話題となり、「子どもが夢中で読んだ！」「やけどをしたとき、本で学んだ処置が役に立った」など多くの口コミが寄せられている。こ