29日午前5時5分頃、佐世保市崎岡町のJR大村線の早岐―ハウステンボス間で、川棚町方向に進行していた回送列車が線路上に放置されていた自転車に衝突する事故がありました。 警察によりますとこの事故によるケガ人はいないということです。 この事故の影響で大村線や長崎本線など4路線の上下線で普通列車計8本が運休、計4本に最大約1時間40分の遅れが発生し、約2500人に影響が出たということです。 列車の運転手は「線路上