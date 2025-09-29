バカリズムさん脚本による“音楽史上最大のスキャンダル”を描いた映画『ベートーヴェン捏造』より、山田裕貴さんと古田新太さんの撮り下ろしインタビューをお届けします。19世紀ウィーンで巻き起こる音楽史上最大のスキャンダルの真相に迫った、歴史ノンフィクションの傑作『ベートーヴェン捏造 名プロデューサーは嘘をつく』(かげはら史帆著/河出文庫刊)が実写映画化。バカリズムさん脚本×関和亮監督の最強タッグと、ベートーヴ