お笑い芸人の劇団ひとり（48）が28日に放送された日本テレビ「グレイテストトークマン」（後2・00）に出演。今までで一番キツかった仕事を振り返った。「グレイテストクエスチョン」としてMC陣が事前に考えて来たゲストに聞きたい珠玉の質問をひとりにぶつけた。「一番キツかった仕事」について聞かれると「一番…」と考え込んだ。少し考えた後に「口の中にドライアイス入れて…それでスカイダイビングするってやつ」と明