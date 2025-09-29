TBS系バラエティー『ラヴィット！』（前8：00）では、29日からの1週間、田村真子アナが夏休みであることを受け、日替わりアシスタントが登場。初日は、鶴崎修功が担当した。【写真】田村真子の類似タレント？”ゲーム王”が日替わりアシスタントにいつもの田村アナと同じように、川島明のとなりであいさつした鶴崎。川島から「『ラヴィット！』のゲーム王、鶴ちゃんです」と紹介されると「やっぱり、労働者は希望する時に休暇