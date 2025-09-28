アイドルグループ「LIT MOON」リーダーの白花悠さんが9日、ロイヤルパークホテル（東京・日本橋）で開催された「クリスマスケーキ2025試食会」に参加し、新作クリスマスケーキの食レポに挑戦した。 今回試食したケーキは、ロイヤルパークホテルが社内で行った「2025年度クリスマススイーツコンテスト」の受賞作品たち。これらのケーキは10月1日から数量限定で予約が開始される。 試食したケーキの中で白花さログインして続きを読む