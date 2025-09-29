中国南西部の貴州省貞豊県と関嶺県をつなぐ花江峡谷大橋が9月28日、正式に開通しました。主橋のスパン（橋脚間の距離）は山間部の橋としては世界最長の1420メートル。橋面から水面までの高さは625メートルで、これも世界一となりました。貴州省の六枝特区と安龍県を結ぶ高速道路の重要な一部となっています。花江峡谷大橋の全長は2890メートルで、「地球の亀裂」とも呼ばれる花江大峡谷にまたがっています。これまで峡谷両岸の貞豊