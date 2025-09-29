◆米大リーグレッドソックス４―３タイガース（２８日、米マサチューセッツ州ボストン＝フェンウェイパーク）渡米後３年目で初のプレーオフ進出を果たしたレッドソックスの吉田正尚外野手は２８日（日本時間２９日）、本拠地で行われたレギュラーシーズン最終戦（対タイガース）に「３番・ＤＨ」で先発。第１打席に右翼へ先制４号ソロを放つなど４打席１安打１打点１得点。打率２割６分６厘で、レギュラーシーズンを終了した。