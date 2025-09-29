東京市場ピボット分析（主要国通貨） ドル円 終値149.49高値149.96安値149.41 150.38ハイブレイク 150.17抵抗2 149.83抵抗1 149.62ピボット 149.28支持1 149.07支持2 148.73ローブレイク ユーロドル 終値1.1703高値1.1707安値1.1658 1.1770ハイブレイク 1.1738抵抗2 1.1721抵抗1 1.1689ピボット 1.1672支持1 1.1640支持2 1.1623ローブレイク