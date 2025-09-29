気象庁前線を伴った低気圧や上空の寒気の影響で、日本列島は29日、西日本から北日本の広い範囲で大気の状態が非常に不安定になる恐れがある。気象庁は、東日本、北日本では大雨による土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒し、特に北陸では厳重に警戒するよう呼びかけた。同庁によると、29日は低気圧が日本海から三陸沖へ東進し、そこから延びた前線が列島を南下。低気圧や前線の通過後には上空に寒気が流れ込むた