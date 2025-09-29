今回は、卑劣な行為をした「最低なママ友」との直接対決を決意したエピソードを紹介します。「こうなったら徹底的に戦うわ…」「あるとき、私が『若い男とママ活をしている』というでたらめな噂がネットを通じて幼稚園中に流れ、そのせいで経営者である夫の仕事にも悪い影響が出てしまいました。そんなある日のこと、幼稚園で子供同士が仲良しのKくんのママに、『でたらめな噂をネットで流したのは、Sくんのママだよ』と教えてもら