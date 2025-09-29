[9.28 練習試合 U-17日本代表候補 7-2 大阪体育大 J-GREEN堺]長身のコントロールタワーは「みんなと違う悔しさ」を持って、FIFA U-17ワールドカップカタール2025を目指している。MF加藤海輝(横浜FMユース)は今回の大阪合宿が、U17アジアカップ(4月)以来となるU-17日本代表での活動。その初戦で1アシストを記録した。後半31分、味方DFがボールを奪うと、加藤は中盤のスペースへ飛び出す形で一気に加速。そして、ドリブルから横