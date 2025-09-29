[9.28 U-20W杯C組第1節 モロッコ 2-0 スペイン]U-20ワールドカップは28日、グループリーグ第1節2日目を行い、今大会で試験導入されている新ビデオ判定システム「フットボール・ビデオ・サポート(FVS)」によるリクエストが成功し、主審が下したPK判定が覆るという事案が起きた。男子主要大会では史上初。リクエストを成功させたモロッコはスペインを2-0で破り、20年ぶりの出場で金星を掴んだ。20年ぶり4回目のU-20W杯出場を果た